« Le petit traité du plaisir qui met oubli à la mort » Maison du Ronceray Rennes Vendredi 21 novembre, 19h00 Participation libre
poésies érotiques de la renaissance
La Cie Fatale Aubaine présente « Petit traité du plaisir qui met oubli à la mort », un spectacle de Nicolas Raccah.
Réservation conseillée – Participation libre
accueil@maisonduronceray.fr
Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine