« Le petit traité du plaisir qui met oubli à la mort » Maison du Ronceray Rennes Vendredi 21 novembre, 19h00 Participation libre

poésies érotiques de la renaissance

La Cie Fatale Aubaine présente « Petit traité du plaisir qui met oubli à la mort », un spectacle de Nicolas Raccah.

Réservation conseillée – Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T21:00:00.000+01:00

accueil@maisonduronceray.fr

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine