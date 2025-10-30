Le Petit Urbex de la Mode Les Minutes Bleues Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

Le Petit Urbex de la Mode Les Minutes Bleues Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat jeudi 30 octobre 2025.

Le Petit Urbex de la Mode Les Minutes Bleues

Le Petit Echo de la Mode 2 rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30 19:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Revivez l’histoire du Petit Echo de la Mode, en mode Urbex. Dans la pénombre ou en pleine lumière, découvrez les différentes salles de cette imprimerie mythique devenu pôle culturel, y compris certaines habituellement inaccessibles.

A partir de 10 ans

Prévoir des chaussures confortables et une lampe de poche

Réservation obligatoire.

Ce rendez-vous est proposé dans le cadre du festival Les Minutes Bleues.

Du dimanche 26 octobre au samedi 1er novembre 2025, la 4ème édition du festival Les Minutes Bleues vous invite à vivre des expériences insolites et inédites, dans plusieurs hauts lieux du patrimoine naturel et culturel des Côtes d’Armor, baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule. Un événement pour les curieux de tous âges ! .

Le Petit Echo de la Mode 2 rue du Maillet Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Petit Urbex de la Mode Les Minutes Bleues Châtelaudren-Plouagat a été mis à jour le 2025-08-22 par Côtes d’Armor Destination