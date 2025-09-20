Le petit vieux sou Dolmen du Petit Vieux Sou Brecé

Datant de 2 400 ans avant J.-C., cette tombe collective dite sépulture mégalithique à entrée latérale est classée monument historique.

Dolmen du Petit Vieux Sou Le Petit Vieux Sou 53120 Brecé Brecé 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 64 52 http://www.brece.com Datant de 2400 ans av J.C., cette tombe collective, dite « sépulture mégalithique à entrée latérale est classée monument historique. En voiture et à pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

Commune de Brecé