Le Petit Vince Trio Au Fil du Jazz Restigné

Le Petit Vince Trio Au Fil du Jazz

Place de la Mairie Restigné Indre-et-Loire

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Le Petit Vince Trio

Originaire de Montpellier, Le Petit Vince Trio vous embarque pour un voyage musical au cœur de l’Amérique des années 50. Entre Rock’n’Roll, Rockabilly et Country, le groupe mêle compositions originales et reprises incontournables dans un show énergique et authentique.

Originaire de Montpellier, Le Petit Vince Trio vous embarque pour un voyage musical au cœur de l’Amérique des années 50. Entre Rock’n’Roll, Rockabilly et Country, le groupe mêle compositions originales et reprises incontournables dans un show énergique et authentique.

Au programme Chuck Berry, Eddie Cochran, BB King, Ray Charles, George Jones… et bien d’autres légendes revisitées avec passion et un brin de folie.

Petit Vince, c’est une voix, une guitare, une énergie communicative, une touche d’humour et un amour sincère du rock’n’roll.

Un concert parfait pour danser, vibrer et remonter le temps ! 8 .

Place de la Mairie Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 32 08 contact@restigne.fr

English :

Le Petit Vince Trio

Hailing from Montpellier, France, Le Petit Vince Trio takes you on a musical journey to the heart of 50s America. A mix of Rock?n?Roll, Rockabilly and Country, the group combines original compositions and essential covers in an energetic, authentic show.

