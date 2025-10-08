LE PETIT WESTERN PAR LA TEAM-TOYS Carcassonne
LE PETIT WESTERN PAR LA TEAM-TOYS Carcassonne mercredi 8 octobre 2025.
LE PETIT WESTERN PAR LA TEAM-TOYS
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Début : 2025-10-08 09:00:00
fin : 2025-10-08 12:00:00
2025-10-08
Atelier Labo/Médiation (7 à 12 ans) Le Ciné Concert
Cette médiation artistique propose de mettre en valeur les pratiques de musique liée à l’image.
Durée de l’atelier 3h + Médiation sensibilisation L’histoire du cinéma à travers la musique.
L’imagination et la créativité des jeunes participants seront sollicitées tout au long de l’atelier qui va de la composition jusqu’à la représentation publique de leur création en groupe. Le bruitage et la musique d’une séquence visuelle sont essentiels en ce qu’ils constituent un renfort au propos dramatique et au sens de l’image filmée.
ATELIER LABO
Découverte du dispositif laboratoire objets connectés, MAO, instruments, jeux théâtraux, petites machineries, mouvements, espaces scéniques, fabrications, créations. Découverte de la séquence du film, pratique des différents postes, mise en commun, écriture, répétition, filage…
Nombre de places limité sur inscription uniquement. Contact jonctionlabel@gmail.com
Places assises
Intervenants Franck Nizier, Ethel Daumas et Mattis Locicero.
37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Labo/Mediation workshop (ages 7 to 12) Ciné Concert
This artistic mediation showcases music practices linked to images.
Workshop duration: 3h + Awareness-raising mediation: The history of cinema through music.
The imagination and creativity of young participants will be called upon throughout the workshop, from composition to public performance of their creation as a group. Sound effects and music are essential to a visual sequence, as they reinforce the dramatic message and the meaning of the filmed image.
LAB WORKSHOP
Discovery of the laboratory set-up: connected objects, MAO, instruments, theatrical games, small machinery, movements, scenic spaces, fabrications, creations. Discovery of the film sequence, practice of different positions, pooling, writing, rehearsal, filming…
Limited number of places, registration required. Contact: jonctionlabel@gmail.com
Seating
Speakers: Franck Nizier, Ethel Daumas and Mattis Locicero.
German :
Workshop Labo/Mediation (7 bis 12 Jahre) Das Kinokonzert
Diese Kunstvermittlung schlägt vor, die Praktiken der Musik in Verbindung mit dem Bild hervorzuheben.
Dauer des Workshops: 3h + Sensibilisierungsvermittlung: Die Geschichte des Kinos durch die Musik.
Die Vorstellungskraft und Kreativität der jungen Teilnehmer wird während des gesamten Workshops gefordert, der von der Komposition bis zur öffentlichen Aufführung ihrer Kreation in der Gruppe reicht. Die Geräuschkulisse und die Musik einer visuellen Sequenz sind wesentlich, da sie die dramatische Aussage und die Bedeutung des gefilmten Bildes verstärken.
ATELIER LABO
Entdeckung des Laboratoriums: vernetzte Objekte, MAO, Instrumente, Theaterspiele, kleine Maschinen, Bewegungen, Bühnenräume, Herstellung, Kreationen. Entdeckung der Filmsequenz, Praxis der verschiedenen Stationen, Austausch, Schreiben, Proben, Spinnen…
Begrenzte Anzahl an Plätzen, nur mit Anmeldung. Kontakt: jonctionlabel@gmail.com
Sitzplätze
Referenten: Franck Nizier, Ethel Daumas und Mattis Locicero.
Italiano :
Laboratorio di Labo/Mediazione (7-12 anni) Il concerto di Ciné
Questa mediazione artistica mette in scena la pratica della musica legata alle immagini.
Durata del laboratorio: 3 ore + Attività di sensibilizzazione: La storia del cinema attraverso la musica.
L’immaginazione e la creatività dei giovani partecipanti saranno sollecitate per tutta la durata del laboratorio, dalla composizione all’esecuzione pubblica della loro creazione come gruppo. Gli effetti sonori e la musica di una sequenza visiva sono essenziali in quanto rafforzano il messaggio drammatico e il significato dell’immagine filmata.
LABORATORIO DI LABORATORIO
Scoperta dell’allestimento del laboratorio: oggetti connessi, MAO, strumenti, giochi teatrali, piccoli macchinari, movimento, spazi scenici, costruzioni, creazioni. Scoperta della sequenza del film, esercitazione delle diverse stazioni, messa in comune, scrittura, prove, riprese…
I posti sono limitati, è necessaria l’iscrizione. Contatto: jonctionlabel@gmail.com
Posti a sedere
Relatori: Franck Nizier, Ethel Daumas e Mattis Locicero.
Espanol :
Taller Labo/Mediación (7 a 12 años) El Concierto Ciné
Esta mediación artística muestra la práctica de la música vinculada a las imágenes.
Duración del taller: 3 horas + Actividad de sensibilización: La historia del cine a través de la música.
La imaginación y la creatividad de los jóvenes participantes se pondrán en juego a lo largo de todo el taller, desde la composición hasta la representación pública de su creación en grupo. Los efectos sonoros y la música de una secuencia visual son esenciales en la medida en que refuerzan el mensaje dramático y el significado de la imagen filmada.
TALLER DE LABORATORIO
Descubrimiento del montaje de laboratorio: objetos conectados, MAO, instrumentos, juegos teatrales, pequeña maquinaria, movimiento, espacios escénicos, fabricaciones, creaciones. Descubrimiento de la secuencia cinematográfica, práctica de las diferentes estaciones, puesta en común, escritura, ensayo, rodaje…
Plazas limitadas, inscripción obligatoria. Contacto: jonctionlabel@gmail.com
Aforo
Oradores: Franck Nizier, Ethel Daumas y Mattis Locicero.
