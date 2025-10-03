LE PEUPLE DE L’HERBE – LE PEUPLE DE L HERBE – LA CORDO Romans Sur Isere

LE PEUPLE DE L’HERBE – LE PEUPLE DE L HERBE Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Après 20 ans de carrière, Le Peuple de l’Herbe revient avec 10, un album audacieux, mêlant hip-hop, rock, dub et influences psyché. Toujours inclassable, toujours en fusion, le groupe lyonnais continue de bousculer les genres et de faire vibrer les scènes. Une expérience live aussi libre que percutante, à vivre intensément.? Si vous aimez : Asian Dub Foundation, The Herbaliser, le groove explosif et les live survoltésBar et restauration sur place dès 19h.Billetterie sur place dès 19h30. Attention, une majoration de 2€ s’applique sur les tarifs réduits et pleins.Ouverture des portes de la salle à 20h.

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26