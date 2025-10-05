Le Peuple des Algues – Exposition – Festival QPN Jardin Sainte Croix Nantes

Le Peuple des Algues – Exposition – Festival QPN Jardin Sainte Croix Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 09:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée dans le Jardin du Passage Sainte-Croix : »Le Peuple des Algues » de Thomas Cochini, Aurélien David et Ronan MoinetExposition photos et sonorePour permettre au spectateur de se faire sa propre opinion sur ces végétaux marins, photographies à la chlorophylle, compositions sonores subaquatiques, et écritures éco-poétiques s’entrecroisent avec les témoignages de spécialistes. du 26 septembre au 2 novembre dans le Jardin du Passage Sainte-Croix :Tous les jours de 9h à 19h

Jardin Sainte Croix Centre-ville Nantes 44000

https://nature.metropole.nantes.fr/ https://www.festival-qpn.com/