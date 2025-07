Le Peuple Migrateur Ciné Culte Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Peuple Migrateur Ciné Culte Cinéma Grand Ecran Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 20 juillet 2025.

Le Peuple Migrateur Ciné Culte

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Le film sera présenté par Francis Lartigau, membre de l’association COLS LIBRES qui étudie la migration et sensibilise à l’environnement dans les cols pyrénéens.

Le film sera présenté par Francis Lartigau, membre de l’association COLS LIBRES qui étudie la migration et sensibilise à l’environnement dans les cols pyrénéens. Jacques Perrin, réalisateur et producteur parcourt le monde pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté. .

Cinéma Grand Ecran Tyrosse 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Le Peuple Migrateur Ciné Culte

The film will be presented by Francis Lartigau, a member of the COLS LIBRES association, which studies migration and raises environmental awareness in the Pyrenean passes.

German : Le Peuple Migrateur Ciné Culte

Der Film wird von Francis Lartigau vorgestellt, einem Mitglied des Vereins COLS LIBRES, der die Migration auf den Pyrenäenpässen erforscht und das Umweltbewusstsein schärft.

Italiano :

Il film sarà presentato da Francis Lartigau, membro dell’associazione COLS LIBRES, che studia le migrazioni e sensibilizza l’ambiente nei passi pirenaici.

Espanol : Le Peuple Migrateur Ciné Culte

La película será presentada por Francis Lartigau, miembro de la asociación COLS LIBRES, que estudia las migraciones y sensibiliza sobre el medio ambiente en los pasos pirenaicos.

L’événement Le Peuple Migrateur Ciné Culte Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-07-15 par OTI LAS