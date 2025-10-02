Le peuple migrateur Rencontre avec Jacques Cluzaud Les Cinémas Actes Sud Arles
Le peuple migrateur Rencontre avec Jacques Cluzaud
Jeudi 2 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h30 à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Rencontre avec Jacques Cluzaud, co-réalisateur du film, pour un échange en fin de séance.
Dans le cadre du festival Play it Again ! en partenariat avec l’ADRC.
Synopsis
Quatre ans après Microcosmos, le peuple de l’herbe, le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d’une trentaine d’espèces d’oiseaux migrateurs grues, oies, cygnes, cigognes, canards… et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté.
Réalisation Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats
À partir de 8 ans .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Meet Jacques Cluzaud, co-director of the film, for a discussion at the end of the screening.
German :
Treffen Sie Jacques Cluzaud, den Co-Regisseur des Films, zu einem Gespräch am Ende der Vorführung.
Italiano :
Incontriamo Jacques Cluzaud, co-regista del film, per una discussione al termine della proiezione.
Espanol :
Reúnase con Jacques Cluzaud, codirector de la película, para un debate al final de la proyección.
