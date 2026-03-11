Le peuple nomade de nos forêts Conférence Maison des landes et des tourbières Kergrist-Moëlou

Le peuple nomade de nos forêts Conférence

Maison des landes et des tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Jusqu’au milieu du 20e siècle ils habitaient dans nos forêts bretonnes. Nous allons partir sur les traces des charbonniers, maîtres de nos bois durant plusieurs siècles mode de vie, habitat, techniques de production… Nous pourrons ainsi mesurer l’immense impact que ces brûleurs de forêts ont eu sur notre territoire. Diaporama commenté par Jean Luc Le Jeanne.

Org. Cicindèle .

Maison des landes et des tourbières 10 Rue de l’Église Kergrist-Moëlou 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le peuple nomade de nos forêts Conférence Kergrist-Moëlou a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh