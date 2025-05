Le Phare de l’Eyre Journée portes ouvertes – Le Phare de l’Eyre Biganos, 7 juin 2025 11:00, Biganos.

L’association Le Phare de L’Eyre vous accueille pour une journée portes ouvertes à tous, le samedi 7 juin 2025.

– Découverte de l’association et des animaux

– Ateliers avec les animaux

– Ateliers bricolage et créatifs

– Balades à poneys

– Marché de créateurs et artisans

– Jeux en bois

– Espace bien-être

– Tombola avec de nombreux lots à gagner

– Restauration sur place .

Le Phare de l’Eyre Chemin de Jouglas

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine pharanimation@gmail.com

