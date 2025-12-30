LE PHOENIX DE CES DAMES STUDIO HEBERTOT Paris

LE PHOENIX DE CES DAMES Début : 2026-01-03 à 14:30. Tarif : – euros.

LE PHOENIX DE CES DAMESRécital improbable de trois pianistes en délire…Quand trois pianistes désacralisent le récital par la découverte d’un piano pas comme les autres : Le Phoenix. Ces trois amies aux caractères bien trempés vont lui mener un train d’enfer ! De leurs trente doigts véloces, elles vont composer, cadencer, valser, soupirer et accrocher votre attention avec humour, rage et fantaisie dans une mise en scène burlesque et déjantée…Auteur : Musique à voirMise en scène : Geneviève BrettLumière : Emmanuel DelaireMusiques : Rossini, Lavignac, Chopin, Grieg, Liszt, Bach, Bizet, Beethoven et MozartDistribution : Valérie Guérin-Descouturelle, Véronique Durville et Lucie Chouvel ou Christine FonluptDurée : 1h5

STUDIO HEBERTOT 78 BIS BD DES BATIGNOLLES 75017 Paris 75