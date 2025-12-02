« Le phoque de Weddell », écriture et mise en scène Hélène Arnaud Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire Bressuire

« Le phoque de Weddell », écriture et mise en scène Hélène Arnaud Mardi 2 décembre, 10h00, 14h00 Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T10:00:00 – 2025-12-02T11:30:00

Fin : 2025-12-02T14:00:00 – 2025-12-02T16:00:00

Ce texte est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA.

Max, 18 ans, n’arrive pas à se projeter dans un monde qui court à la catastrophe. Le sujet du bac de philo est comme un électrochoc : “Sommes-nous responsables de l’avenir ?” Un seul mot lui vient : “ OUI ” Il rend sa copie, prend son sac, son passeport et part. C’est le début d’un long voyage qui, entre petits boulots et rencontres extraordinaires, le mènera jusqu’à la péninsule antarctique, pour se trouver lui-même.

L’histoire de Max est illustrée sur scène à travers les dessins de Camille Fontenier et accompagnée par la musique de Sylvain Lemaire, comme la bande-son d’un road-movie. Un récit sur l’espoir, pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont tenté de s’envoler, pour continuer d’avancer, pour se sentir en vie et atteindre l’inaccessible étoile…

Avec Laure Descamps, Gabriel Allée et Sylvain Lemaire (Diallèle). Composition musicale Sylvain Lemaire. Assistanat à la mise en scène Solène Wozniak-Queffélec. Lumières et régie générale Cédric Siclet. Conception graphique et vidéo Laurent Meunier. Architecture sonoreThaÏr Benzougar. Gravures et dessins Camille Fontenier. Regard chorégraphique Lucie Augeai (Cie Adéquate). Machinerie conçue par Thomas Aubrun.

Soutiens/coproductions : Le Moulin du Roc, SN à Niort (79), Le Théâtre, SC à Thouars (79), Association Ah? à Parthenay (79), CDC Haut Val de Sèvre (79), Le Jardin de Verre à Cholet (49), La Canopée à Ruffec (16), La maison Maria Casarès à Alloue (16), La Quintaine à Chasseneuil du Poitou (86), l’OARA à Bordeaux (33), la SPDEDIDAM, ARTCENA, le Ministère de la culture/Drac Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Niort, le Département des Deux-Sèvres et les Fonds d’insertion de l’Ecole supérieure de théâtre de l’Union (87), financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Mécénat : Ferme de la Roche aux Enfants, Groupe CSD, SURYA Ingénieries et Le domaine équestre du Moulin du Fresne.

Théâtre de Bressuire – Scènes de Territoire Place Jules Ferry, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549806155 http://www.scenesdeterritoire.agglo2b.fr Découvrez ce patrimoine architectural du XXIe siècle conçu par ARCHIDEV.

Le Théâtre de l’Esquif est à la recherche d’un théâtre pluriel, qui inscrit en contrepoint d’un matériau textuel des lignes physiques et musicales fortes. Esquif Hélène Arnaud

Xavier Cantat