Le Phoque de Weddell Théâtre de l’Esquif Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Le Phoque de Weddell Théâtre de l’Esquif

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

C’est l’histoire de Max, le jeune homme de 18 ans métamorphosé en phoque de Weddell. Parce qu’il n’arrive pas à se projeter dans un monde qui court peut-être à la catastrophe, Max décide de ficher le camp.

Après le choc d’un séjour en Antarctique en février 2022, Hélène Arnaud a souhaité écrire pour la jeunesse. Pour leur parler de la beauté. De l’espoir qui réside au cœur de leurs élans, parfois timides, parfois démesurés. Parce qu’il y a beaucoup à sauver, beaucoup à réinventer. Et que cela nécessite certainement une inédite métamorphose.

Le phoque de Weddell nous parle effectivement de la jeunesse et du monde qui leur est légué. Il raconte aussi les virages, les changements de cap, d’orientation, les reconstructions, les métamorphoses…..

Écriture et mise en scène Hélène Arnaud

Laure Descamps, Gabriel Allée et Sylvain Lemaire

En coréalisation avec l’OARA .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

