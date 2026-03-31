Le Photo Club fait son cinéma – Entre balades et pellicules, Halle des Chartrons, Bordeaux

Le Photo Club fait son cinéma – Entre balades et pellicules 31 mars – 26 avril Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T11:00:00+02:00 – 2026-03-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Le Photo Club fait son cinéma

Une invitation à une balade visuelle pour évoquer des personnages et des choses de la vie qui nous charment, étonnent, impressionnent, ou réjouissent… Cette exposition revisite différents styles, époques ou modes de vie auxquels le cinéma a donné vie, avec un hommage à quelques références de films cultes ou d’auteur

Entre balades et pellicules

Une exposition réunissant le travail de 28 photographes amateurs et membres du club. Chaque photographe développe ici son propre univers singulier et collectivement, ils dessinent une cartographie sensible de regards amateurs pour créer un parcours cohérent. Un espace de rencontre, de partage et de réflexion où la diversité des sujets constitue la force majeure du projet.

Photo Club de Bordeaux

Membre de la Fédération Photographique de France, le Photo Club de Bordeaux a pour but de partager ses expériences, de participer à des expositions ou à des concours de haut niveau. Sa démarche valorise une approche artistique de la photographie en s’appuyant sur des compétences techniques présentes au sein du club.

un événement « Le mois de la photo«

Halle des Chartrons 10 place du Marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://photoclubdebordeaux.fr/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/agenda/le-mois-de-la-photo »}]

Photo Club de Bordeaux : « Le Photo Club fait son cinéma », « Entre balades et pellicules » MDPBX26 exposition