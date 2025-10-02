Le photographe rennais Philippe Durieux expose à la Galerie DESIGN et QUINTESSENCE du 2 octobre au 2 décembre 2025 à Rennes . Galerie DESIGN et QUINTESSENCE 59 Avenue Aristide Briand 35 Rennes Ille et Vilaine Rennes

Nouvelle exposition de photographies d’art du rennais Philippe Durieux à la Galerie DESIGN et QUINTESSENCE à Rennes, au 59 Avenue Aristide Briand, du 2 octobre au 2 décembre 2025 .

Le rennais Philippe Durieux, photographe de théâtre professionnel, présente au public une nouvelle exposition de photographies artistiques à la Galerie DESIGN et QUINTESSENCE à Rennes du 2 octobre 2025 au 2 décembre 2025 au 59 Avenue Aristide Briand . L’artiste propose une séléction d’oeuvres en argentique et en numérique, en couleur et en Noir et Blanc . Il nous donne à voir des séquences d’images sur le thème de la danse, du corps et de la transe et aussi des sujets expérimentaux et existentiels plus composés . Du rire au rêve, du proche au lointain . A voir absolument!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-27T16:30:00.000+01:00

phildurieux35@gmail.com 06 50 20 92 25

Galerie DESIGN et QUINTESSENCE 59 Avenue Aristide Briand 35 Rennes Ille et Vilaine 59 Avenue Aristide Briand 35 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35706 Ille-et-Vilaine