Le pianiste Egidijus Buožis, concert JAZZ.PIANO.SOLO, Druskininkai Town Museum, Druskininkai

Le pianiste Egidijus Buožis, concert JAZZ.PIANO.SOLO Samedi 23 mai, 20h00 Druskininkai Town Museum Druskininkų savivaldybė

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, nous vous invitons à une soirée de jazz exclusive autour du piano, au cours de laquelle se produira le talentueux pianiste de jazz Egidijus Buožis.

Le concert est unique tant par sa forme que par son contenu : le pianiste présentera une composition continue, qui s’écoutera comme une seule histoire musicale. Ce sera un récit vivant et dynamique, invitant l’auditeur à un voyage inattendu et merveilleux à travers le jazz. La musique d’Egidijus Buožis se distingue non seulement par sa virtuosité, mais aussi par une profonde intensité émotionnelle qui touche le cœur et l’esprit des auditeurs. Ses œuvres, imprégnées de l’esprit de l’improvisation, associent des éléments du jazz traditionnel aux tendances musicales contemporaines, ainsi qu’aux sonorités de la musique ethno et latino.

Venez l’esprit ouvert et laissez-vous emporter par la véritable magie du jazz – une nuit inoubliable !

Druskininkai Town Museum M.K.Čiurlionio st. 59, LT-66164, Druskininkai Druskininkai 66164 Druskininkų savivaldybė Apskritis d’Alytus

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, nous vous invitons à une soirée de jazz exclusive autour du piano, au cours de laquelle se produira le talentueux pianiste de jazz Egidijus Buožis.

© Druskininkų miesto muziejus