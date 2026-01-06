“Le pianiste qui m’aimait” La Salle des Concerts Le Mans

“Le pianiste qui m’aimait”

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : 2026-03-06

Début : 2026-03-06 20:00:00

MUSICA Le Mans présente “Le pianiste qui m’aimait”

Gérard Gasparian, pianiste d’exception, nous plongera dans un univers où l’élégance rencontre le mystère James Bond sous un angle musical et historique fascinant. Une conférence-concert où chaque accord dévoile une facette méconnue du plus célèbre des espions, avec la participation de Diana Higbee. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe

the pianist who loved me?

