"Le pianiste qui m'aimait" La Salle des Concerts Le Mans vendredi 6 mars 2026.
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Début : 2026-03-06 20:00:00
2026-03-06
MUSICA Le Mans présente "Le pianiste qui m'aimait"
Gérard Gasparian, pianiste d'exception, nous plongera dans un univers où l'élégance rencontre le mystère James Bond sous un angle musical et historique fascinant. Une conférence-concert où chaque accord dévoile une facette méconnue du plus célèbre des espions, avec la participation de Diana Higbee.
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 29 42 99 musicalemans@gmail.com
English :
the pianist who loved me?
L'événement "Le pianiste qui m'aimait" Le Mans a été mis à jour le 2026-01-06 par CDT72