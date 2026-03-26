Le Piano dans tous ses états Concert Blues Salle Roger Perrin Montmirail

Le Piano dans tous ses états Concert Blues Salle Roger Perrin Montmirail dimanche 12 avril 2026.

Le Piano dans tous ses états Concert Blues

Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Tout public
Concert Blues avec
The Blue Bird Band
sous la direction de Richard Pottier

Entrée gratuite
Réservation à l’Office de Tourisme 03 26 81 40 05 ou sur place le soir   .

Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 3 26 81 40 05 

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English : Le Piano dans tous ses états Concert Blues

L’événement Le Piano dans tous ses états Concert Blues Montmirail a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne

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