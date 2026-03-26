Le Piano dans tous ses états Concert Blues Salle Roger Perrin Montmirail

Le Piano dans tous ses états Concert Blues

Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Tout public

Concert Blues avec

The Blue Bird Band

sous la direction de Richard Pottier

Entrée gratuite

Réservation à l’Office de Tourisme 03 26 81 40 05 ou sur place le soir .

Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 3 26 81 40 05

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English : Le Piano dans tous ses états Concert Blues

L’événement Le Piano dans tous ses états Concert Blues Montmirail a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne