Le Piano dans tous ses états La Morissette Salle Roger Perrin Montmirail
Le Piano dans tous ses états La Morissette Salle Roger Perrin Montmirail samedi 11 avril 2026.
Le Piano dans tous ses états La Morissette
Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Showgirl du Québec
La Morissette
De l’énergie en veux-tu, en v’là Télérama
Entrée gratuite
Réservation à l’Office de Tourisme 03 26 81 40 05 ou sur place le soir .
Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 3 26 81 40 05
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English : Le Piano dans tous ses états La Morissette
L’événement Le Piano dans tous ses états La Morissette Montmirail a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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