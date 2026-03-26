Le Piano dans tous ses états Les Concerts de poche Salle Roger Perrin Montmirail
Le Piano dans tous ses états Les Concerts de poche Salle Roger Perrin Montmirail vendredi 10 avril 2026.
Le Piano dans tous ses états Les Concerts de poche
Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Tout public
Les Concerts de Poche avec Frank Braley au piano et Pierre Génisson à la clarinette.
Entrée gratuite.
Réservation à l’Office de Tourisme 03 26 81 40 05 ou sur place le soir. .
Salle Roger Perrin 17 Avenue Charles de Gaulle Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 3 26 81 40 05
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English : Le Piano dans tous ses états Les Concerts de poche
L’événement Le Piano dans tous ses états Les Concerts de poche Montmirail a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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