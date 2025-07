LE PIANO DU LAC COsmO drOmO La Selle-Craonnaise

Base de loisirs de la Rincerie La Selle-Craonnaise Mayenne

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-18 21:15:00

2025-07-17 2025-07-18

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux entre mini opéra pop et tragédie antique, Fossilis Fulgor et son équipage vous emmènent en virée intersidérale! Second volet faisant suite à 2 systèmes solaires , cOsmOdrOmO est une ode à la vie et aux trésors terrestres.

Billetterie volontaire :

Cette tournée existe grâce à votre participation.

Prix conseillé 13€ / Prix de soutien 18€.

Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe.

Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget, pour les enfants, etc.

Horaires :

Ouverture de la billetterie sur place à 19h.

Spectacle à 20h.

Infos pratiques :

En cas de pluie le concert est maintenu. À vos parapluies !

Placement libre. Pensez à apporter votre kit confort (coussin, plaid, siège pliant, etc.)

N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique ou rendez-vous au snack-bar La Barrique présent sur place !

Informations 02 43 09 61 61 accueil@paysdecraon.fr .

