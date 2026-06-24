Le Piano du Lac Langesse
Le Piano du Lac Langesse samedi 18 juillet 2026.
Langesse
Le Piano du Lac
Langesse Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Piano du Lac Lnagesse
Depuis 2014, le pianO du lac organise plusieurs tournées estivales de concerts flottants. De lac en lac, d’étang en rivière, il propose au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au coeur de sites aquatiques naturels.
Pour sa quatrième année à Langesse, le pianO du lac propose son nouveau spectacle. .
Langesse 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr
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Le Piano du Lac Lnagesse
L’événement Le Piano du Lac Langesse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN