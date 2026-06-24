Langesse

Le Piano du Lac

Langesse Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Piano du Lac Lnagesse

Depuis 2014, le pianO du lac organise plusieurs tournées estivales de concerts flottants. De lac en lac, d’étang en rivière, il propose au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au coeur de sites aquatiques naturels.

Pour sa quatrième année à Langesse, le pianO du lac propose son nouveau spectacle. .

Langesse 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 45 actionculturelle@cc-giennoises.fr

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Le Piano du Lac Lnagesse

L’événement Le Piano du Lac Langesse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT GIEN