Le Piano En-chanteurs- Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Malicorne-sur-Sarthe

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-08-22 21:00:00

fin : 2025-08-22 23:00:00

2025-08-22

Fête d’ouverture / apéro-karaoké

Quand les artistes mettent le public en vedette ! Un micro, un recueil de chansons, des accessoires à disposition… Laissez s’exprimer la rock star qui est en vous! Aurore et Christian installent leur cabaret éphémère et vous accompagnent en musique pour un moment festif et convivial, où tous ont droit d’entrer dans la lumière ! Une buvette-dînatoire vous sera également proposée sur place, afin de vous régaler en profitant de la soirée musicale !

En plein air, Tout public.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

La Duthée Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

