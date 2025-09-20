Le piano romantique : entre musique et poésie Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Marseille

Le piano romantique : entre musique et poésie Samedi 20 septembre, 11h30 Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Bouches-du-Rhône

Collaboration entre l’Association Pianos Boisselot & Fils et le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, un établissement Campus art Méditerranée

Instants de découverte au Conservatoire Pierre Barbizet où les sonorités du piano romantique d’époque et la poésie se mêleront pour mettre en lumière les pianos Boisselot avec les autrices et compositrices de la période Romantique.

Par les élèves de la classe de piano de Lola Rossignol et les Cycles 3 département théâtre de la classe d’Alice Mora et Antoine Mahaut.

Programme de l’après-midi :

Salle Billioud :

14h : Accueil et présentation des pianos Boisselot par la Présidente de l’association Marie-Brigitte Duvernoy et sa vice-Présidente Veronique Balizet

14h30 : moment musical sur piano Boisselot

15h : Intermède poétique et musical

16h : Déambulation théâtrale à la découverte du fond Boisselot et présentation de piano Erard par Rémy Cardinale

_______

Régine Crespin, une passion marseillaise

20h – salle Tomasi

Concert hommage à la grande soprano marseillaise Régine Crespin. La mezzo Lucie Roche et le ténor Carl Ghazarossian voix marseillaises d’aujourd’hui proposeront un récital des mélodies françaises chantées par Régine Crespin tout au long de sa carrière.

Au programme : Les Nuits d’été de Berlioz et des mélodies de Gabriel Fauré, Henri Duparc, Francis Poulenc et Érik Satie.

Le pianiste Rémy Cardinale accompagnera ce programme sur un piano Erard de 1895.

Tarif plein : 17 € / Tarif réduit 14 €

En partenariat avec l’Armée des Romantiques, dans le cadre du festival Les Passions marseillaises.

+ d’infos

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille 2 place Auguste et François Carli 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

