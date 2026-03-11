Le Piano Rose Place André Routier Astaffort

Le Piano Rose

Place André Routier Music Halle Astaffort Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Préparez vous pour une soirée pleine d’émotions, de voix puissantes et de reprises qui donnent des frissons! Chansons françaises et internationales revisitées en live dans une ambiance chaleureuse et festive.

Préparez vous pour une soirée pleine d'émotions, de voix puissantes et de reprises qui donnent des frissons! Chansons françaises et internationales revisitées en live dans une ambiance chaleureuse et festive.

Place André Routier Music Halle Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 54 47 27 astafete47@gmail.com

English : Le Piano Rose

Get ready for an evening full of emotion, powerful voices and thrilling covers! French and international songs revisited live in a warm, festive atmosphere.

