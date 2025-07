Le piano vagabond Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Rue Victor Hugo Parc des Tilleuls Saint-Vallier Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

2025-09-07

Ouverture de saison culturelle 2025/2026 tout public avec Marianne Schoedorff et son « piano vagabond ». Concert de plein air au Parc des Tilleuls (repli à la Halle couverte si mauvais temps). Gratuit.

Pouvoir s’émerveiller de ce qu’une musique de Couperin, Schumann, Debussy, Satie ou Phil Glass entre en résonance avec un lieu, un paysage, une atmosphère… Et se laisser embarquer dans un voyage sonore, poétique et contemplatif…

L’idée du piano vagabond est de transposer le dispositif du concert dans des espaces inhabituels en posant un piano dehors, dans un coin de nature ou de ville, sur une place, dans un parc, un jardin ou une cour et d’offrir des œuvres du répertoire classique à des publics multiples. .

Rue Victor Hugo Parc des Tilleuls Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

