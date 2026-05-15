Cambon-et-Salvergues

LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE

Cambon-et-Salvergues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert gratuit de clôture de saison le piano voyageur entre musique et poésie.

Jonas Vitaud (piano) et Matthieu Marie (comédien)

Avec une thématique tournée vers la Nature , concert dédié à la campagne, au culte de la terre, et au folklore populaire.

Programme

Musique

Debussy 2 Préludes

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir Des pas sur la neige

Viardot Sérénade

Strauss Impressions (Stimmungsbilder) opus 9

Le sentier silencieux de la forêt A la source isolée Intermezzo Rêverie Scène des landes

Beethoven Sonate n°30 opus 109

Lectures

Jaccottet , cahiers de verdure , encore à Giono peut-être, Robert Walser, Proust… Leopardi ( Éloge des oiseaux ) aux Vergers de Rilke .

Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 07 48 88 57

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English :

Free season-closing concert: the travelling piano between music and poetry.

L’événement LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34