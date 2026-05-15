LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE Cambon-et-Salvergues
LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE Cambon-et-Salvergues dimanche 21 juin 2026.
Cambon-et-Salvergues
LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE
Cambon-et-Salvergues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert gratuit de clôture de saison le piano voyageur entre musique et poésie.
Jonas Vitaud (piano) et Matthieu Marie (comédien)
Avec une thématique tournée vers la Nature , concert dédié à la campagne, au culte de la terre, et au folklore populaire.
Programme
Musique
Debussy 2 Préludes
Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir Des pas sur la neige
Viardot Sérénade
Strauss Impressions (Stimmungsbilder) opus 9
Le sentier silencieux de la forêt A la source isolée Intermezzo Rêverie Scène des landes
Beethoven Sonate n°30 opus 109
Lectures
Jaccottet , cahiers de verdure , encore à Giono peut-être, Robert Walser, Proust… Leopardi ( Éloge des oiseaux ) aux Vergers de Rilke .
Cambon-et-Salvergues 34330 Hérault Occitanie +33 6 07 48 88 57
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English :
Free season-closing concert: the travelling piano between music and poetry.
L’événement LE PIANO VOYAGEUR MUSIQUE ET POÉSIE Cambon-et-Salvergues a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34