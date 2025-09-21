« Le pilon, voyage culturel à travers le temps et les espaces » Domaine des Tourelles

« Le pilon, voyage culturel à travers le temps et les espaces » Dimanche 21 septembre, 10h00 Domaine des Tourelles La Réunion

Évènement tout public, gratuit et places limitées.

Un des pilliers de la cuisine réunionnaise, le pilon n’est pas qu’un simple objet usuel. Chaque pilon raconte une histoire, celle du lien famillial, de nos adaptations et évolutions à travers le temps.

Venez découvrir l’histoire du pilon lors de cette conférence animée par Fuzion, les experts du pilon et de son histoire à travers le temps et les espaces.

Domaine des Tourelles 260, rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes 97431 La Réunion La Réunion

