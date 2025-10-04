Le pinceau et la plume rencontre littéraire place de l’église du bourg Doazit

Le pinceau et la plume rencontre littéraire place de l'église du bourg Doazit samedi 4 octobre 2025.

place de l'église du bourg Bar communal de Doazit Doazit Landes

2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Alain SMOUT, doazitien d’adoption, vient retracer pour nous son parcours de vie riche d’expériences dans le milieu artistique, qui l’ont amené à l’écriture. Une personnalité à découvrir. .

+33 7 87 50 46 59 amisdedoazit@gmail.com

