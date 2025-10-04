Le pinceau et la plume rencontre littéraire place de l’église du bourg Doazit
place de l’église du bourg Bar communal de Doazit Doazit Landes
Alain SMOUT, doazitien d’adoption, vient retracer pour nous son parcours de vie riche d’expériences dans le milieu artistique, qui l’ont amené à l’écriture. Une personnalité à découvrir. .
place de l’église du bourg Bar communal de Doazit Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 50 46 59 amisdedoazit@gmail.com
