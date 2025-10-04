Le pinceau et la plume rencontre littéraire place de l’église du bourg Doazit

Le pinceau et la plume rencontre littéraire

Le pinceau et la plume rencontre littéraire place de l’église du bourg Doazit samedi 4 octobre 2025.

Le pinceau et la plume rencontre littéraire

place de l’église du bourg Bar communal de Doazit Doazit Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-04

Alain SMOUT, doazitien d’adoption, vient retracer pour nous son parcours de vie riche d’expériences dans le milieu artistique, qui l’ont amené à l’écriture. Une personnalité à découvrir.   .

place de l’église du bourg Bar communal de Doazit Doazit 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 50 46 59  amisdedoazit@gmail.com

English : Le pinceau et la plume rencontre littéraire

German : Le pinceau et la plume rencontre littéraire

Italiano :

Espanol : Le pinceau et la plume rencontre littéraire

L’événement Le pinceau et la plume rencontre littéraire Doazit a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Terres de Chalosse