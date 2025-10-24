Le Pintette en concert Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Le Pintette en concert

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24 23:30:00

2025-10-24

Le Pintette est un quintette de cuivre (2 trompettes, cor, euphonium et tuba) qui réunit de jeunes artistes mus par la volonté de partager la musique avec des publics de tout horizon.

Pour cette saison, l’ensemble a décidé d’explorer le thème des Calligrammes, ces poèmes qui dessinent ce qu’ils expriment. Ils vous proposeront en conséquence des pièces à la fois poétiques et descriptives.

Restauration avec réservation conseillée avant le 22/10 à 20h Burger maison et salade.

Grande assiette, 10€. Petite assiette, 5€. Dessert glace, 3€.

Adhésion annuelle à Fartfelien obligatoire. Plein tarif 5€. Étudiants & chômeurs 2.5€. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

