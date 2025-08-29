Le Pique-Night Crézancy-en-Sancerre

Le Pique-Night

Rue Vignes les Epsailles Crézancy-en-Sancerre Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Début : 2025-08-29 18:15:00

2025-08-29

Prenez place face aux vignes, laissez le temps ralentir, et savourez une soirée épicurienne dans un cadre unique.

Prenez place face aux coteaux baignés de lumière, laissez le temps ralentir…

Offrez-vous une soirée épicurienne inoubliable, entre nature, gastronomie et convivialité.

Pique-nique gourmand, coucher de soleil, vin et partage…

Tous les ingrédients sont réunis pour un moment d’exception, dans un cadre aussi délicieux que le contenu de votre assiette.

À partir de 18h15 Accueil chaleureux, découverte libre du domaine ou visite guidée pour les curieux.

Entre 18h15 et 19h30 Retrait des tickets repas & boissons.

19h00 Apéritif au cœur des vignes.

De 19h30 à 20h30 Distribution des paniers repas.

Bar ouvert jusqu’à la fin de la soirée.

Votre billet inclut deux verres de vin du domaine (ou bières/limonades artisanales de la Brasserie Sancerroise) 15 .

Rue Vignes les Epsailles Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 81 13 76 entreloireetvignes2025@gmail.com

English :

Take a seat facing the vines, let time slow down, and enjoy an epicurean evening in a unique setting.

German :

Nehmen Sie Platz mit Blick auf die Weinberge, lassen Sie die Zeit langsamer laufen und genießen Sie einen epikureischen Abend in einer einzigartigen Umgebung.

Italiano :

Accomodatevi di fronte alle vigne, lasciate che il tempo rallenti e godetevi una serata epicurea in un ambiente unico.

Espanol :

Siéntese frente a las viñas, deje que el tiempo pase más despacio y disfrute de una velada epicúrea en un entorno único.

