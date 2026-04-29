Le pique-nique chic du Château Bellevue Déjeuner Route d’Avenas Villié-Morgon

Villié-Morgon

Le pique-nique chic du Château Bellevue Déjeuner

Route d’Avenas Château Bellevue Domaines Loron Villié-Morgon Rhône

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château Bellevue Domaines Loron vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Le pique-nique chic du Château Bellevue . … Voir la suite sur le site du festival

.

Route d’Avenas Château Bellevue Domaines Loron Villié-Morgon 69910 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 98 88 contact@chateau-bellevue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The chic picnic at Château Bellevue Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Château Bellevue Domaines Loron will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event The chic picnic at Château Bellevue . … See more on the event website

L’événement Le pique-nique chic du Château Bellevue Déjeuner Villié-Morgon a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais