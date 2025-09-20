Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Esplanade Georges Clémenceau Cognac

Le pique-nique d’anniversaire de François Ier Samedi 20 septembre, 18h30 Esplanade Georges Clémenceau Charente

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:30:00

En attendant la visite aux lampions, la Ville de Cognac vous propose un pique-nique « tiré du sac » dans le cadre verdoyant de l’esplanade du parc. Venez nombreux célébrer l’anniversaire de François Ier le temps d’un moment festif et convivial.

Esplanade Georges Clémenceau, 16100 Cognac

©Ville de Cognac