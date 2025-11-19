LE PIRATE ET L’ILE DE NOEL – COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

LE PIRATE ET L’ILE DE NOEL Début : 2025-12-13 à 15:00. Tarif : – euros.

Léa est une petite fille curieuse et malicieuse qui rêve depuis toujours de devenir pirate.Noël approchant son rêve se précise. Elle aimerait passer Noël sur une île déserte et voir tomber la neige sur le sable.Et surtout elle ne veut pas passer Noël avec les autres…Non marre des remontrances de ses parents et de son professeur… Fais tes devoirs , Range ta chambre , c’en est trop pour lui. Léa rêve de partir en quête des mers tel une pirate fendant la mer et la neige… Mais ce n’est qu’un rêve.Car dans la réalité, Léa est une petite fille citadine qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine.Pourtant, un jour, alors qu’elle se promène dans une bibliothèque elle tombe sur un petit livre au titre évocateur : Comment devenir un vrai pirate .Elle le prend chez lui et une fois dans sa chambre, elle décide de l’ouvrir…Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léa dans une folle histoire où magie de Noël et aventure maritime s’entremêlent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29