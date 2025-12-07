Le pirate et l’île de Noël Salle des fêtes La Croix-Blanche

Le pirate et l’île de Noël

Salle des fêtes Chemin de l’Enfance La Croix-Blanche Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Spectacle comédie pour les enfants de 3 à 10 ans.

Venez découvrir la folle histoire de Léo un petit garçon qui rêve de devenir pirate.

Un spectacle où magie de Noël et aventure maritime s’entremêlent..

Durée 50 minutes, réservations vivement conseillées.

Salle des fêtes Chemin de l’Enfance La Croix-Blanche 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 24 81 82

English : Le pirate et l’île de Noël

Comedy show for children aged 3 to 10.

Come and discover the crazy story of Leo, a little boy who dreams of becoming a pirate.

A show where Christmas magic and maritime adventure intertwine…

Running time: 50 minutes, reservations strongly recommended.

German : Le pirate et l’île de Noël

Comedy-Show für Kinder von 3 bis 10 Jahren.

Entdecken Sie die verrückte Geschichte von Leo, einem kleinen Jungen, der davon träumt, Pirat zu werden.

Eine Show, in der Weihnachtszauber und Seeabenteuer miteinander verschmelzen…

Dauer: 50 Minuten, Reservierungen werden dringend empfohlen.

Italiano :

Spettacolo comico per bambini dai 3 ai 10 anni.

Venite a scoprire la folle storia di Leo, un bambino che sogna di diventare un pirata.

Uno spettacolo in cui la magia del Natale e l’avventura marittima si intrecciano…

Durata: 50 minuti, prenotazione consigliata.

Espanol : Le pirate et l’île de Noël

Espectáculo de comedia para niños de 3 a 10 años.

Venga a descubrir la alocada historia de Leo, un niño que sueña con convertirse en pirata.

Un espectáculo donde la magia navideña y la aventura marítima se entremezclan…

Duración: 50 minutos, se recomienda encarecidamente reservar.

