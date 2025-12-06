NADIM – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

NADIM – LE TROYES FOIS PLUS Troyes samedi 6 décembre 2025.

NADIM Début : 2026-02-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Fraicheur de vivreDu rire, du rythme, du plaisir… de la vie !Nadim, c’est 11 entreprises en 11 ans, 3 prud’hommes et une fuite du Liban à 2 ans, mais ce n’est pas forcément ce dont il parle sur scène. Imprévisible et spontané, il se laisse guider par l’instant et l’énergie de son public.Son spectacle, sans fil conducteur fixe, mélange réalisme, absurde et surréalisme avec légèreté et créativité. Avec une énergie débordante, des improvisations inspirées et un sens de la répartie aiguisé, il vous entraîne dans une parenthèse joyeuse et délirante.Chaque soir peut être différent, pour une expérience toujours surprenante et hilarante.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10