LE PIRATE ET L’ILE DE NOEL – LE PIRATE ET L ILE DE NOEL – SALLE PIERRE LAMY Annecy

LE PIRATE ET L’ILE DE NOEL – LE PIRATE ET L ILE DE NOEL – SALLE PIERRE LAMY Annecy dimanche 21 décembre 2025.

LE PIRATE ET L’ILE DE NOEL – LE PIRATE ET L ILE DE NOEL Début : 2025-12-21 à 15:00. Tarif : – euros.

Léo est un petit garçon curieux et malicieux qui rêve depuis toujours de devenir pirate. Noël approchant, son rêve se précise.Il aimerait passer Noël sur une île déserte et voir tomber la neige sur le sable. Et surtout il ne veut pas passer Noël avec les autres…Non, marre des remontrances de ses parents et de son professeur : Fais tes devoirs , Range ta chambre … C’en est trop pour lui.Léo rêve de partir en quête des mers tel un pirate fendant la mer et la neige… Mais ce n’est qu’un rêve. Car dans la réalité, Léo est un petit garçon citadin qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine. Pourtant, un jour, alors qu’il se promène dans une bibliothèque il tombe sur un petit livre au titre évocateur… Comment devenir un vrai pirate . Il le prend chez lui et une fois dans sa chambre, il décide de l’ouvrir… Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léo dans une folle histoire où magie de Noel et aventure maritime s’entremêlent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE PIERRE LAMY Rue de la Republique – 74000 Annecy 74