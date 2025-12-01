Le Pirate et l’île de Noël Spectacle La Comédie du Finistère Brest

Le Pirate et l’île de Noël Spectacle

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 15:50:00

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-21 2025-12-26

Léa est une petite fille curieuse et malicieuse qui rêve depuis toujours de devenir pirate.

Noël approchant son rêve se précise. Elle aimerait passer Noël sur une île déserte et voir tomber la neige sur le sable.

Et surtout elle ne veut pas passer Noël avec les autres…

Non marre des remontrances de ses parents et de son professeur… Fais tes devoirs , Range ta chambre , c’en est trop pour lui. Léa rêve de partir en quête des mers tel une pirate fendant la mer et la neige… Mais ce n’est qu’un rêve.

Car dans la réalité, Léa est une petite fille citadine qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine.

Pourtant, un jour, alors qu’elle se promène dans une bibliothèque elle tombe sur un petit livre au titre évocateur Comment devenir un vrai pirate .

Elle le prend chez lui et une fois dans sa chambre, elle décide de l’ouvrir…

Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léa dans une folle histoire où magie de Noël et aventure maritime s’entremêlent.

Informations pratiques

Durée 50 Minutes

Destiné aux enfants de 3 à 10 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200

