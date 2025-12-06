Le pirate et l’île de Noël Troyes

Le pirate et l’île de Noël

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Noel approchant son rêve se précise. Il aimerait passer Noel sur une île déserte et voir tomber la neige sur le sable. Et surtout il ne veut pas passer Noel avec les autres…



Non marre des remontrances de ses parents et de son professeur… Fais tes devoirs , Range ta chambre , c’en est trop pour lui. Léo rêve de partir en quête des mers tel un pirate fendant la mer et la neige… Mais ce n’est qu’un rêve.



Car dans la réalité, Léo est un petit garçon citadin qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine. Pourtant, un jour, alors qu’il se promène dans une bibliothèque il tombe sur un petit livre au titre évocateur Comment devenir un vrai pirate . Il le prend chez lui et une fois dans sa chambre, il décide de l’ouvrir… Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léo dans une folle histoire où magie de Noel et aventure maritime s’entremêlent. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

