LE PIRE NOEL N’EXISTE PAS – COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

LE PIRE NOEL N’EXISTE PAS Début : 2026-01-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Après Crise en quarantaine , retrouvez Fred et Michel pour de nouvelles aventures ! Une comédie emballée par Adrien Benech & Marc Duranteau. Après cinq années d’absence, Michel retrouve Fred pour les fêtes de Noël. Leurs comptes en banque étant aussi vides que les caisses de l’Etat, une opportunité inattendue va pouvoir les sortir de l’impasse… Mais pour cela, ils vont devoir faire preuve d’imagination car pour toucher le jackpot, ils auront pour mission de créer… un spectacle de Noël ! Ils auront 3 jours pour relever le défi et faire naître la magie de Noël. Si le Pire Noël n’existait pas, il faudrait l’inventer… Fred et Michel vont s’en charger ! Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux Bordel !

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVAUR 31500 Toulouse 31