LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Muret

LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Muret jeudi 30 octobre 2025.

LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 20:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-30

Après le succès de Crise en quarantaine , retrouvez Fred et Michel pour de nouvelles aventures ! Une comédie emballée par Adrien Benech & Marc Duranteau.

Après cinq années d’absence, Michel retrouve Fred pour les fêtes de Noël. Leurs comptes en banque étant aussi vides que les caisses de l’Etat, une opportunité inattendue va pouvoir les sortir de l’impasse…

Mais pour cela, ils vont devoir faire preuve d’imagination car pour toucher le jackpot, ils auront pour mission de créer… un spectacle de Noël ! Ils auront 3 jours pour relever le défi et faire naître la magie de Noël.

Si le Pire Noël n’existait pas, il faudrait l’inventer… Fred et Michel vont s’en charger ! Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux Bordel !

Production MAD PROD

Ecrit, mis en scène et joué par Adrien Benech & Marc Duranteau

Durée 1h30 A partir de 14 ans 16 .

THÉÂTRE MUNICIPAL MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie billetterie@compagnie-cleante.com

English :

After the success of « Crise en quarantaine », Fred and Michel are back for new adventures! A comedy wrapped by Adrien Benech & Marc Duranteau.

German :

Nach dem Erfolg von « Krise in Quarantäne » treffen Sie Fred und Michel in neuen Abenteuern wieder! Eine Komödie, verpackt von Adrien Benech & Marc Duranteau.

Italiano :

Dopo il successo di « Crise en quarantaine », Fred e Michel tornano per nuove avventure! Una commedia firmata da Adrien Benech e Marc Duranteau.

Espanol :

Tras el éxito de « Crise en quarantaine », ¡Fred y Michel vuelven para nuevas aventuras! Una comedia dirigida por Adrien Benech y Marc Duranteau.

L’événement LE PIRE NOËL N’EXISTE PAS Muret a été mis à jour le 2025-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE