LE PIRE NOEL N’EXISTE PAS Préserville

LE PIRE NOEL N’EXISTE PAS

SALLE LA FONTAINE Préserville Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Une comédie pleine d’humour et de bonne humeur au théâtre de Préserville !

Quand Joyeux Noël rime avec Joyeux bordel…

Une comédie emballée par Adrien Bench et Marc Duranteau, véritables auteurs et comédiens connus pour leur humour qui vous promettent un spectacle mémorable, entre fous rires et moments de complicité.

Venez nombreux partager cette expérience unique en famille ou entre amis !

Les places étant limitées, pensez à réserver dès maintenant en appelant au 05.61.83.82.28 ou bien en adressant un mail sous accueil@preserville.fr 12 .

SALLE LA FONTAINE Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie

English :

A comedy full of humor and good humor at the Préserville theater!

