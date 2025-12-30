LE PIRE PREMIER RENCARD DE L’HISTOIRE Cafe de la Gare Paris

LE PIRE PREMIER RENCARD DE L’HISTOIRE Début : 2026-01-13 à 21:15. Tarif : – euros.

LE PIRE PREMIER RENCARD DE L’HISTOIRELa nouvelle comédie de Jérémy ManesseUn premier rencard, c’est toujours une prise de risque. Mais alors, là… !Premier rencard entre Corinne et Marc.Ils n’ont pas l’air spécialement faits l’un pour l’autre.D’ailleurs, ils n’ont même pas l’air d’avoir envie d’être là.La serveuse et le patron du bar ont leurs propres problèmes.Le monde aussi.Et puis ça empire.Est-ce qu’on peut encore rencontrer des gens nouveaux quand tout le monde a ses raisons d’être en colère ?La nouvelle comédie de l’auteur de À suivre , aPhone et On en est là aimerait vous répondre que oui… mais c’est pas gagné.Durée : 80 minutesMise en scène : Ludivine ChastenetDistribution : Laure Haulet, Odile Huleux, Florent Aumaître, Jérémy Manesse

Cafe de la Gare 41, Rue du Temple 75004 Paris 75