Le pistolier d’or 2026 Complexe sportif de Sainte-Verge Sainte-Verge

Le pistolier d’or 2026

Complexe sportif de Sainte-Verge 48 Rue de la Diligence Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Le Pistolier d'Or accueillera plusieurs figures incontournables de la scène airsoft française, venues relever le défi… et rencontrer leur communauté. Une occasion unique de voir des créateurs s'affronter en conditions réelles, échanger avec eux, profiter d'un événement convivial. Buvette sur place

Le Pistolier d’Or accueillera plusieurs figures incontournables de la scène airsoft française, venues relever le défi… et rencontrer leur communauté. Les créateurs présents Le Roi du Béton, Timerzanov, Kouinia Airsoft, Golgy Sundaygamer. Une occasion unique de voir des créateurs s’affronter en conditions réelles, échanger avec eux autour de leur pratique, profiter d’un événement convivial et immersif.

Tournoi limité à 50 participants mais évènement ouvert aux visiteurs. Buvette tout le week-end .

Complexe sportif de Sainte-Verge 48 Rue de la Diligence Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 35 37 09 actionairtp@gmail.com

English : Le pistolier d’or 2026

Le Pistolier d?Or will welcome a number of key figures on the French airsoft scene, to take up the challenge? and meet their community. It’s a unique opportunity to see creators face off in real-life conditions, chat with them and enjoy a convivial event. Refreshment bar on site

L’événement Le pistolier d’or 2026 Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-02-11 par Maison du Thouarsais