Le P'it Cirk Cie Commun Accord Halle couverte 27 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

2025-06-26 18:30:00

2025-06-26 19:30:00

2025-06-26

Comme à l’accoutumée, un spectacle a lieu gratuitement à Saint-Vallier et dans les petites communes alentour, pour faire patienter les enfants en attendant le Festival jeune public des Queulots Folies (du 4 au 6 juillet) ! Cette année, c’est à la compagnie Commun Accord avec son spectacle Le P’tit Cirk de faire le show ! Ce spectacle s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et leurs familles.

Approchez, approchez, le cirque est arrivé ! A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte… Juste Elle, Lui et une valise. Cette valise, c’est leur vie, leur petit cirque ! Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !

Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque plein de surprises n’a rien à envier aux plus grands…

Le p’tit cirk est un spectacle de cirque contemporain, qui évoque le cirque traditionnel, avec ses codes et ses caractéristiques. Tous les éléments du cirque traditionnel sont représentés, à travers un mélange des genres, propre au cirque contemporain. .

Halle couverte 27 rue Victor Hugo

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

