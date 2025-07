Le Pla d’Adet en Fête Saint-Lary-Soulan

Le Pla d’Adet en Fête Saint-Lary-Soulan jeudi 7 août 2025.

Le Pla d’Adet en Fête

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-08-07 15:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

à partir de 15h après-midi happy !!!

jeux gonflables (gratuits) / Pétanque / Petit marché

Repas et soirée dansante

Menu à venir

Repas préparé avec des produits locaux. Adultes 35€ / Enfants -10 ans 20 €

Animation dj de 19h à minuit

Organisé par l’Asso du Pla.

Pour le repas inscriptions au restaurant l’EDELWEISS PLA d’ADET

Impérativement avant le lundi 5 août 2025 .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

from 3pm happy afternoon!!!

inflatable games (free) / Petanque / Small market

Meals and dancing

Menu to be announced

Meal prepared with local products. Adults 35? / Children under 10 20?

DJ entertainment from 7pm to midnight

German :

ab 15 Uhr Happy Nachmittag!!!

aufblasbare Spiele (kostenlos) / Boulespiel / kleiner Markt

Essen und Tanzabend

Menü wird noch bekannt gegeben

Mahlzeit mit lokalen Produkten zubereitet. Erwachsene 35? / Kinder unter 10 Jahren 20?

DJ-Entertainment von 19 Uhr bis Mitternacht

Italiano :

dalle 15:00 pomeriggio felice!!!

giochi gonfiabili (gratuiti) / Petanque / Piccolo mercato

Pasto e ballo

Menu da annunciare

Pasto preparato con prodotti locali. Adulti 35? / Bambini sotto i 10 anni 20?

Intrattenimento con DJ dalle 19.00 alle 24.00

Espanol :

a partir de las 15h ¡¡¡tarde feliz!!!

juegos hinchables (gratis) / Petanca / Mercadillo

Comida y baile

Menú por anunciar

Comida preparada con productos locales. Adultos 35? / Niños menores de 10 años 20?

Animación DJ de 19h a 24h

