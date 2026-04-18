LE PLACARD AUX EMOTIONS LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES Paris
LE PLACARD AUX EMOTIONS LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES Paris samedi 18 avril 2026.
LE PLACARD AUX EMOTIONS Début : 2026-04-18 à 14:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LE MONTORGUEIL – SCENE DES HALLES 50 RUE D’ABOUKIR 75002 Paris 75
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