LE PLACARD
THEATRE DE LA PRESLE Avenue Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
-12ans
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00
2026-04-25 2026-04-26
LE PLACARD Une comédie 100% Rires
Fabriquée par une équipe culturelle Romanaise
.
THEATRE DE LA PRESLE Avenue Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
LE PLACARD A comedy 100% Laughs
Produced by a Roman cultural team
