LE PLACARD

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

-12ans

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

2026-04-25 2026-04-26

LE PLACARD Une comédie 100% Rires

Fabriquée par une équipe culturelle Romanaise

.

THEATRE DE LA PRESLE Avenue Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

English :

LE PLACARD A comedy 100% Laughs

Produced by a Roman cultural team

