LE PLACARD THEATRE DE LA PRESLE Romans-sur-Isère samedi 25 avril 2026.

THEATRE DE LA PRESLE Avenue Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 21:30:00

2026-04-25 2026-04-26

LE PLACARD Une comédie 100% Rires
Fabriquée par une équipe culturelle Romanaise
THEATRE DE LA PRESLE Avenue Chanoine Jules Chevalier Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00  trydart@orange.fr

LE PLACARD A comedy 100% Laughs
Produced by a Roman cultural team

