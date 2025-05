Le plaisir de déguster soirée dégustation Chez les Italiens – Chartres, 20 mai 2025 19:30, Chartres.

Savourez l’alliance parfaite entre grands crus et cuisine raffinée lors d’une soirée dégustation. Une expérience gustative unique proposée par Le Plaisir de Déguster, pour découvrir l’art subtil des associations gourmandes dans une ambiance conviviale et élégante.

Cette expérience œnologique en plusieurs temps vous fera voyager à travers une sélection de crus soigneusement choisis. Guidée par un passionné, la dégustation devient un véritable moment d’échange, de découverte et de plaisir des sens. Que vous soyez amateur curieux ou fin connaisseur, cette soirée est l’occasion idéale pour affiner votre palais. Une parenthèse gourmande à vivre pleinement, entre convivialité, finesse et partage. Au programme découverte de 4 accords mets, et mets et vins. 35 .

8 rue des Changes

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 23 78 20 38 contact@olivier-delorme.fr

English :

Enjoy the perfect blend of fine wines and refined cuisine at an evening tasting. A unique tasting experience from Le Plaisir de Déguster, to discover the subtle art of gourmet pairing in a friendly, elegant atmosphere.

German :

Genießen Sie bei einer abendlichen Weinprobe die perfekte Kombination aus edlen Weinen und raffinierter Küche. Ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das von Le Plaisir de Déguster angeboten wird, um die subtile Kunst der Gourmetkombinationen in einer geselligen und eleganten Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

Assaporate il perfetto connubio tra vini pregiati e cucina raffinata in una serata di degustazione. Le Plaisir de Déguster offre un’esperienza di degustazione unica, dove potrete scoprire la sottile arte degli abbinamenti gastronomici in un’atmosfera amichevole ed elegante.

Espanol :

Saboree la mezcla perfecta de vinos finos y cocina refinada en una degustación nocturna. Le Plaisir de Déguster le ofrece una experiencia de degustación única, donde podrá descubrir el sutil arte de las combinaciones gourmet en un ambiente acogedor y elegante.

